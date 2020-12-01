Артем Шрайбман: «О состоянии белорусского внутреннего круга можно судить по тому, кто сегодня играет с Лукашенко в хоккей»

Источник материала: Tribuna.com

Политический обозреватель Артем Шрайбман ответил на вопрос, какие элиты есть в Беларуси.

«К «элитам» можно отнести руководство белорусской власти. Лукашенко, его совет безопасности, ключевые силовые министры, правительство. И другие приближенные люди, включая протоолигархов. Бизнесменов, которые очень зависимы от власти. Не власть от них, а они от власти. Десяток таких людей, которые играют в хоккей в Лукашенко.

О состоянии белорусского внутреннего круга можно судить по тому, кто сегодня играет с Лукашенко в хоккей. Плюс есть формально близкие к нему люди. Российский олигарх, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Виктор Шейман. Эти люди», – сказал Шрайбман.