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Артем Шрайбман: «О состоянии белорусского внутреннего круга можно судить по тому, кто сегодня играет с Лукашенко в хоккей»
02.12.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Политический обозреватель Артем Шрайбман ответил на вопрос, какие элиты есть в Беларуси.
«К «элитам» можно отнести руководство белорусской власти. Лукашенко, его совет безопасности, ключевые силовые министры, правительство. И другие приближенные люди, включая протоолигархов. Бизнесменов, которые очень зависимы от власти. Не власть от них, а они от власти. Десяток таких людей, которые играют в хоккей в Лукашенко.
О состоянии белорусского внутреннего круга можно судить по тому, кто сегодня играет с Лукашенко в хоккей. Плюс есть формально близкие к нему люди. Российский олигарх, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Виктор Шейман. Эти люди», – сказал Шрайбман.
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Артем Шрайбман: «О состоянии белорусского внутреннего круга можно судить по тому, кто сегодня играет с Лукашенко в хоккей»
Политический обозреватель Артем Шрайбман ответил на вопрос, какие элиты есть в Беларуси.
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