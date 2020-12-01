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Крэйг Вудкрофт: «Соловьев не очень хорошо проводил последние матчи, а потому ему нужно дать время подумать о своем выступлении»

02.12.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт похвалил подопечных за быстрый хоккей в победном матче с «Нефтехимиком» (5:1).

– Нам удалось показать хорошую игру во встрече с «Нефтехимиком». Мы здорово начали, забив быстрый гол, да и в целом провели большую часть поединка так, как и планировали. Ребята следовали тактическому плану, что позволило добиться результата. После поражения от «Локомотива» (1:2 ОТ) в прошлом матче нам необходимо было вернуться на победную тропу, и мы это сделали. Отмечу, что выдающуюся игру выдал вратарь Доминик Фурх.

– Фурх признан лучшим вратарем КХЛ в ноябре. После ноябрьской международной паузы Доминик сыграл уже девять матчей, а в этот раз заработал ассистентский балл. Что скажете о выступлении вратаря и той нагрузке, с которой он столкнулся?

– Доминик продолжает демонстрировать, что он – вратарь элитного уровня. Когда он играет в свою игру, то он один из лучших в лиге. Мы не удивлены его успехам. Он всегда готов бороться до конца. Благодаря его энергии команда чувствует уверенность в своих силах в каждом матче. Доминик предоставляет «Динамо» возможности побеждать.

– После второго периода, когда счет был 4:0, нападающий соперника Андрей Костицын сказал, что «Нефтехимик» оказался не готов к быстрой игре. Довольны ли вы тем, как «Динамо» вошло в игру? После матча с «Локомотивом» вы сетовали на то, что «Динамо» начало встречу медленно...

– Да, я говорил о том, как в нескольких матчах подряд нам не удавалось начинать матчи быстро. Мы обратили внимание игроков на проблему, и как вы могли видеть во встрече с «Нефтехимиком», когда мы играем в свой хоккей с первых минут, то мы весьма эффективны в атаке.

– Почему в состав на матч с «Нефтехимиком» не попал защитник Илья Соловьев?

– Мы думаем, что он не очень хорошо проводил последние матчи, а потому ему нужно дать время подумать о своем выступлении. Он проводит много времени на льду, приносит пользу команде, но, наверное, немного устал, что привело к не самой качественной игре. Ему нужно отдохнуть.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт похвалил подопечных за быстрый хоккей в победном матче с «Нефтехимиком» (5:1).
 
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