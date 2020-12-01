Сборная Норвегии не выступит в Дрездене и Давосе

Источник материала: БT

Сборная Норвегии по лыжным гонкам официально в полном составе объявила о снятии с этапов Кубка мира до конца 2020 года. Однако, несмотря на этой рейс, директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньер подчеркнул - гонки в Дрездене и Давосе пройдут по плану, несмотря на отсутствие норвежцев. Кроме того, не исключается, что сборная Швеции также снимется с этих турниров - отметил представитель ФИС.