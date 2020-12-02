Евгений Малкин: «Мое имя в голосовании за лучшего спортсмена тоже было. За себя кликал-кликал, набралось на три процента»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал тот факт, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан самым популярным спортсменом России.

– Недавно на «Матч ТВ» проходило голосование на лучшего спортсмена. Как думаете, Александр Овечкин заслуженно в нем победил? За кого голосовали вы?

– Вообще, мое имя в голосовании тоже было. За кого я должен был голосовать? За себя кликал-кликал, набралось на три процента.

Овечкин победил, поэтому все заслуженно. Человек выиграл в хоккее все что можно – и Кубок Стэнли, и индивидуальные призы.

Реально он, я думаю, самый узнаваемый спортсмен России, – сказал Малкин.