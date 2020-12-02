|
Евгений Малкин: «Мое имя в голосовании за лучшего спортсмена тоже было. За себя кликал-кликал, набралось на три процента»
02.12.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
– Недавно на
– Вообще, мое имя в голосовании тоже было. За кого я должен был голосовать? За себя кликал-кликал, набралось на три процента.
Овечкин победил, поэтому все заслуженно. Человек выиграл в хоккее все что можно – и Кубок Стэнли, и индивидуальные призы.
Реально он, я думаю, самый узнаваемый спортсмен России, – сказал Малкин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евгений Малкин: «Мое имя в голосовании за лучшего спортсмена тоже было. За себя кликал-кликал, набралось на три процента»
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал тот факт, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан самым популярным спортсменом России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)