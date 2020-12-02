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Рекордная победная серия «Баварии» в ЛЧ прервалась на 15 играх после ничьей с «Атлетико»

02.12.2020 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Атлетико» сыграл вничью с «Баварией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

Мадридскому клубу удалось прервать рекордную победную серию мюнхенцев, насчитывавшую 15 матчей.

В прошлом розыгрыше ЛЧ «Бавария», завоевавшая трофей, одержала 11 побед подряд. Еще четыре победы команда Ханси Флика одержала на старте нынешнего розыгрыша турнира.

 

 

 
 
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«Атлетико» сыграл вничью с «Баварией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).
 
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