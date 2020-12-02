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Рекордная победная серия «Баварии» в ЛЧ прервалась на 15 играх после ничьей с «Атлетико»
02.12.2020 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мадридскому клубу удалось прервать рекордную победную серию мюнхенцев, насчитывавшую 15 матчей.
В прошлом розыгрыше ЛЧ
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«Атлетико» сыграл вничью с «Баварией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).
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