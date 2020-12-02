Пресс-секретарь Остроух уволился из «Минска» из-за давления на коллегу после подписания обращения за честные выборы

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь Павел Остроух уволился из «Минска». Решение было принято из-за давления на коллегу после подписания обращения за честные выборы.

– Это решение я принял еще до своего задержания. Оно было связано с открытым письмом белорусского спортивного сообщества за новые выборы и против насилия. Я подписал его, но меня не задели никакие санкции со стороны клуба. Зато они коснулись другого парня из отдела, который был вынужден уйти из-за давления на клуб сверху. Тогда я решил проявить солидарность и написал заявление по собственному желанию. Сообщил ребятам из отдела, что дальше работать не буду и в пятницу мой последний рабочий день. В понедельник хотел пойти к председателю, но так вышло, что в воскресенье меня задержали. После моего выхода ту ситуацию особо не обсуждали и спокойно расстались. С декабря я уже не являюсь работником «Минска».

– Ты долго думал перед тем, как написать заявление?

– Этот шаг дался легко, потому что убирать человека из-за его взглядов – это нарушение прав. Мне не хотелось быть молчаливым свидетелем этого процесса. Понятно, у меня была нормальная работа, хороший коллектив и адекватные руководители, которые наверняка не были инициаторами этого процесса, но я просто не мог сидеть и молчать. Неприятно и грустно, но я не хотел ставить собственное благополучие выше этой ситуации и потом мучаться с совестью, – рассказал Остроух.

Напомним, Остроух был задержан 15 ноября на «Площади перемен». Суд назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток.

Пресс-атташе «Минска» отсидел 10 суток за появление на Площади Перемен, а после уволился из-за репрессий к коллеге