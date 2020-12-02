«Ливерпуль» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Источник материала: Tribuna.com

По итогам первого игрового дня 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов определились еще два участника плей-офф.

С первого места в группе D в 1/8 финала вышел «Ливерпуль» благодаря победе над «Аяксом» . За вторую путевку амстердамцы поборются с «Аталантой».

В группе C определился второй клуб, который сыграет в плей-офф – «Порту» добился этого благодаря ничьей с ранее вышедшим «Манчестер Сити» (0:0).

Ранее в плей-офф также пробились: «Бавария» , «Барселона» , «Севилья» , «Челси» , «Ювентус».

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