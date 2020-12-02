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«Ливерпуль» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

02.12.2020 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По итогам первого игрового дня 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов определились еще два участника плей-офф.

С первого места в группе D в 1/8 финала вышел «Ливерпуль» благодаря победе над «Аяксом». За вторую путевку амстердамцы поборются с «Аталантой».

В группе C определился второй клуб, который сыграет в плей-офф – «Порту» добился этого благодаря ничьей с ранее вышедшим «Манчестер Сити» (0:0).

Ранее в плей-офф также пробились: «Бавария», «Барселона», «Севилья», «Челси», «Ювентус».

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По итогам первого игрового дня 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов определились еще два участника плей-офф.
 
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