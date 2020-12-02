|
«Ливерпуль» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
02.12.2020 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам первого игрового дня 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов определились еще два участника плей-офф.
С первого места в группе D в 1/8 финала вышел
В группе C определился второй клуб, который сыграет в плей-офф –
Ранее в плей-офф также пробились:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам первого игрового дня 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов определились еще два участника плей-офф.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)