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На купюру в 10 тысяч песо хотят нанести изображение Марадоны

02.12.2020 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Более 15 тысяч аргентинцев хотят видеть изображение Диего Марадоны на купюре в 10 тысяч песо. С соответствующей инициативой они выступили на платформе петиций к властям.  Отметим, сегодня самая большая купюра в Аргентине - это тысяча песо.  Однако в последние годы национальная валюта обесценивается по отношению к доллару, в связи с чем не исключена реформа местного монетного двора. Организаторы инициативы представили дизайн с отсылкой на флаг сборной Аргентины. В центре - портрет молодого Диего Марадоны, а на заднем плане – трофей чемпионата мира, который аргентинцы выиграли в 1986 году. Напомним, легендарный футболист умер 25 ноября на 61-м году жизни, по предварительной информации, из-за острой сердечной недостаточности, вызвавшей отек легких.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Более 15 тысяч аргентинцев хотят видеть изображение Диего Марадоны на купюре в 10 тысяч песо. С соответствующей инициативой они выступили на платформе петиций к...
 
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