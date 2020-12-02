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На купюру в 10 тысяч песо хотят нанести изображение Марадоны
02.12.2020 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБолее 15 тысяч аргентинцев хотят видеть изображение Диего Марадоны на купюре в 10 тысяч песо. С соответствующей инициативой они выступили на платформе петиций к властям. Отметим, сегодня самая большая купюра в Аргентине - это тысяча песо. Однако в последние годы национальная валюта обесценивается по отношению к доллару, в связи с чем не исключена реформа местного монетного двора. Организаторы инициативы представили дизайн с отсылкой на флаг сборной Аргентины. В центре - портрет молодого Диего Марадоны, а на заднем плане – трофей чемпионата мира, который аргентинцы выиграли в 1986 году. Напомним,
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Более 15 тысяч аргентинцев хотят видеть изображение Диего Марадоны на купюре в 10 тысяч песо. С соответствующей инициативой они выступили на платформе петиций к...
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