Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Донецкий "Шахтер" второй раз в текущем турнире побеждает мадридский "Реал" После виктории в гостях на этот раз горняки в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов обыграли сливочных дома - 2:0. Чуть позже в группе В...

После виктории в гостях на этот раз горняки в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов обыграли сливочных дома - 2:0.Чуть позже в группе В "Боруссия-Менхенгладбах" уступила "Интеру" 2:3. В этом квартете участники плей-офф определяться только в последнем туре."Ливерпуль" накануне вышел в нокаут-раунд, дома обыграв "Аякс" 1:0. «Атланта» дома поделила очки с "Мидтьюлланном"."Марсель" дома победил "Олимпиакос" 2:1. В следующем туре команды заочно определят, кто же отправится в Лигу Европы.Лидеры группы С "Порту" и "Манчестер Сити" очки поделили 0:0.Московский "Локомотив" с Виталием Лисаковичем в стартовом составе проиграл "Зальцбургу" 1:3, "Атлетико" и "Бавария" победителя не выявили 1:1.