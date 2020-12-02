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Донецкий "Шахтер" второй раз в текущем турнире побеждает мадридский "Реал"

02.12.2020 14:19 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

После виктории в гостях на этот раз горняки в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов обыграли сливочных дома - 2:0. 

Чуть позже в группе В "Боруссия-Менхенгладбах" уступила "Интеру" 2:3. В этом квартете участники плей-офф определяться только в последнем туре.

"Ливерпуль" накануне вышел в нокаут-раунд,  дома обыграв "Аякс" 1:0. «Атланта» дома поделила очки с "Мидтьюлланном".

"Марсель" дома победил "Олимпиакос" 2:1. В следующем туре команды заочно определят, кто же отправится в Лигу Европы.

Лидеры группы С "Порту" и "Манчестер Сити" очки поделили 0:0.

Московский "Локомотив" с Виталием Лисаковичем в стартовом составе проиграл "Зальцбургу" 1:3, "Атлетико" и "Бавария" победителя не выявили 1:1.

 
 
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После виктории в гостях на этот раз горняки в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов обыграли сливочных дома - 2:0.  Чуть позже в группе В...
 
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