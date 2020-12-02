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Футбол. Лига чемпионов. 5-й тур
02.12.2020 21:33 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTНовые участники плей-офф Лиги чемпионов станут известны сегодня. "Краснодар", за который выступает белорусский защитник Александр Мартынович, шансы на нокаут-раунд уже утратил, но сегодня в 5-м туре может гарантировать себе 3-е место в группе Е. А вместе с ним и участие в играх на выбывание во втором по значимости клубном турнире континента - Лиги Европы. Для этого россиянам дома нужно обыгрывать французский "Ренн". В 20:45 прямая трансляция встречи начнется на
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Новые участники плей-офф Лиги чемпионов станут известны сегодня. "Краснодар", за который выступает белорусский защитник Александр Мартынович, шансы на...
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