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Футбол. Лига чемпионов. 5-й тур

02.12.2020 21:33 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Новые участники плей-офф Лиги чемпионов станут известны сегодня. "Краснодар", за который выступает белорусский защитник Александр Мартынович, шансы на нокаут-раунд уже утратил, но сегодня в 5-м туре может гарантировать себе 3-е место в группе Е. А вместе с ним и участие в играх на выбывание во втором по значимости клубном турнире континента - Лиги Европы. Для этого россиянам дома нужно обыгрывать французский "Ренн". В 20:45 прямая трансляция встречи начнется на "Беларусь 5". Следом же - онлайн игрового дня, куда войдут 6 матчей розыгрыша, зрелищным обещает стать противостояние "Манчестер Юнайтед" - "Пари Сан-Жермен". А уже после полуночи - в 00:50 за всеми событиями следите в "Дневнике игрового дня".
 
 
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Новые участники плей-офф Лиги чемпионов станут известны сегодня. "Краснодар", за который выступает белорусский защитник Александр Мартынович, шансы на...
 
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