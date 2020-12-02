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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. Лига чемпионов. 5-й тур Новые участники плей-офф Лиги чемпионов станут известны сегодня. "Краснодар", за который выступает белорусский защитник Александр Мартынович, шансы на...

Новые участники плей-офф Лиги чемпионов станут известны сегодня. "Краснодар", за который выступает белорусский защитник Александр Мартынович, шансы на нокаут-раунд уже утратил, но сегодня в 5-м туре может гарантировать себе 3-е место в группе Е. А вместе с ним и участие в играх на выбывание во втором по значимости клубном турнире континента - Лиги Европы. Для этого россиянам дома нужно обыгрывать французский "Ренн". В5 прямая трансляция встречи начнется на. Следом же - онлайн игрового дня, куда войдут 6 матчей розыгрыша, зрелищным обещает стать противостояние "Манчестер Юнайтед" - "Пари Сан-Жермен". А уже после полуночи - в 00:50 за всеми событиями следите в "Дневнике игрового дня".