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Азаренко и Соболенко претендуют на звание теннисистки года
03.12.2020 09:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Женская теннисная ассоциация (ВТА) озвучила имена шести спортсменок, претендующих на титул теннисистки года, пишет портал
© AFP 2020 / MARTIN BUREAU
Список претендентов выглядит следующим образом: Виктория Азаренко (Беларусь), Арина Соболенко (Беларусь), София Кенин (США), Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония) и Ига Свентек (Польша).
Напомним, Азаренко в 2020 году выиграла один турнир (Western & Southern Open), а также дошла до финала US Open.
Соболенко выиграла три турнира WTA: в Дохе, Остраве и Линце. В Остраве белруска также завоевала трофей в парном разряде.
Кенин стала победительницей Australian Open и праздновала победу на турнире в Лионе. Халеп завоевала титулы в Дубае, Праге и Риме. Осака выиграла US Open, одолев в финале Азаренко. Свентек взяла Roland Garros.
Помимо этого, ВТА назвала претендентов в еще трех номинациях:
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Помимо этого, Виктория Азаренко претендует на победу в номинации "Камбэк года".
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