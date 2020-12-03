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Азаренко и Соболенко претендуют на звание теннисистки года

03.12.2020 09:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Женская теннисная ассоциация (ВТА) озвучила имена шести спортсменок, претендующих на титул теннисистки года, пишет портал sport-express.ru.

© AFP 2020 / MARTIN BUREAU
Азаренко замыкает топ-3 по проценту побед за последние 10 лет

Список претендентов выглядит следующим образом: Виктория Азаренко (Беларусь), Арина Соболенко (Беларусь), София Кенин (США), Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония) и Ига Свентек (Польша).

Напомним, Азаренко в 2020 году выиграла один турнир (Western & Southern Open), а также дошла до финала US Open.

Соболенко выиграла три турнира WTA: в Дохе, Остраве и Линце. В Остраве белруска также завоевала трофей в парном разряде.

Кенин стала победительницей Australian Open и праздновала победу на турнире в Лионе. Халеп завоевала титулы в Дубае, Праге и Риме. Осака выиграла US Open, одолев в финале Азаренко. Свентек взяла Roland Garros.

Помимо этого, ВТА назвала претендентов в еще трех номинациях:

  • "Прогресс года": Ига Свентек, Дженнифер Брэйди, Фиона Ферро, Онс Жабер, Елена Рыбакина
  • "Камбэк года": Виктория Азаренко, Цветана Пиронкова, Лаура Зигемунд, Патрисия-Мария Тиг
  • "Новичок года": Надя Подорошка, Мартина Тревизан, Лейла Фернандес, Энн Ли

 
Теги: Минск
 
 
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Помимо этого, Виктория Азаренко претендует на победу в номинации "Камбэк года".
 
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