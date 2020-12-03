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"Краснодар" Александра Мартыновича победил "Ренн" и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы
03.12.2020 13:03 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ пятом туре группового раунда Лиги чемпионов россияне обыграли французов 1:0. Брег отличился с передачи Мартыновича. Белорус отыграл от звонка до звонка.
А вот еще один клуб из России - "Зенит" - накануне был разгромлен «Брюгге» на выезде 3:0. Команда Семака заняла последнее место в квартете F.
"Боруссия-Дортмунд" поделила очки с "Лацио" 1:1. Итальянцы с бельгийцами разыграют путевку в плей-офф 8 декабря.
В группе G "Барселона" 3:0 победила "Ференцварош", с таким же счетом "Ювентус" - киевское "Динамо".
В центральной игре вечера "Манчестер Юнайтед" дома уступил ПСЖ 1:3 (отметим дубль Неймара), а "Лейпциг" 4:3 победил "Башакшекир".
"Челси" в гостях не оставил шансов "Севилье" 4:0.
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"Краснодар" Александра Мартыновича победил "Ренн" и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы
В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов россияне обыграли французов 1:0. Брег отличился с передачи Мартыновича. Белорус отыграл от звонка до звонка. А вот...
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