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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Краснодар" Александра Мартыновича победил "Ренн" и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов россияне обыграли французов 1:0. Брег отличился с передачи Мартыновича. Белорус отыграл от звонка до звонка. А вот...

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов россияне обыграли французов 1:0. Брег отличился с передачи Мартыновича. Белорус отыграл от звонка до звонка.А вот еще один клуб из России - "Зенит" - накануне был разгромлен «Брюгге» на выезде 3:0. Команда Семака заняла последнее место в квартете F."Боруссия-Дортмунд" поделила очки с "Лацио" 1:1. Итальянцы с бельгийцами разыграют путевку в плей-офф 8 декабря.В группе G "Барселона" 3:0 победила "Ференцварош", с таким же счетом "Ювентус" - киевское "Динамо".В центральной игре вечера "Манчестер Юнайтед" дома уступил ПСЖ 1:3 (отметим дубль Неймара), а "Лейпциг" 4:3 победил "Башакшекир"."Челси" в гостях не оставил шансов "Севилье" 4:0.