|
В Контиолахти стартует второй этап Кубка мира по биатлону
03.12.2020 13:03 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTДвумя спринтерскими гонками сегодня стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Как и первый, он пройдет в финском Контиолахти. В 15:20 на лыжню выйдут мужчины. После стартового этапа у двух белорусов по 29 очков. Антон Смольский идет 24-м в общем зачете, на строчку ниже Сергей Бочарников. Также болеем в спринте за Романа Елетнова, Максима Воробья и Дмитрия Лазовского.
Еще с большим нетерпением ожидаем аналогичную дисциплину у женщин. Наша
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двумя спринтерскими гонками сегодня стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Как и первый, он пройдет в финском Контиолахти. В 15:20 на лыжню выйдут мужчины. После...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)