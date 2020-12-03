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В Контиолахти стартует второй этап Кубка мира по биатлону

03.12.2020 13:03 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Двумя спринтерскими гонками сегодня стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Как и первый, он пройдет в финском Контиолахти. В 15:20 на лыжню выйдут мужчины. После стартового этапа у двух белорусов по 29 очков.  Антон Смольский идет 24-м в общем зачете, на строчку ниже Сергей Бочарников. Также болеем в спринте за Романа Елетнова, Максима Воробья и Дмитрия Лазовского.
Еще с большим нетерпением ожидаем аналогичную дисциплину у женщин. Наша Динара Алимбекова после двух гонок  4-я в общем зачете. Выйдет на дистанцию и еще одна олимпийская чемпионка Пхенчхана - Ирина Кривко, а также Елена Кручинкина и Анна Сола. В 18:20 начнется прямая трансляция на "Беларусь 5". Наш спортивный канал, к слову, покажет все гонки этапа.

 
 
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Двумя спринтерскими гонками сегодня стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Как и первый, он пройдет в финском Контиолахти. В 15:20 на лыжню выйдут мужчины. После...
 
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