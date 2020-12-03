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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Контиолахти стартует второй этап Кубка мира по биатлону Двумя спринтерскими гонками сегодня стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Как и первый, он пройдет в финском Контиолахти. В 15:20 на лыжню выйдут мужчины. После...

Двумя спринтерскими гонками сегодня стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Как и первый, он пройдет в финском Контиолахти. Вна лыжню выйдут мужчины. После стартового этапа у двух белорусов по 29 очков. Антон Смольский идет 24-м в общем зачете, на строчку ниже Сергей Бочарников. Также болеем в спринте за Романа Елетнова, Максима Воробья и Дмитрия Лазовского.Еще с большим нетерпением ожидаем аналогичную дисциплину у женщин. Нашапосле двух гонок 4-я в общем зачете. Выйдет на дистанцию и еще одна олимпийская чемпионка Пхенчхана -, а также Елена Кручинкина и Анна Сола. Вначнется прямая трансляция на. Наш спортивный канал, к слову, покажет все гонки этапа.