Без Романовской и лидеров: белорусские фристайлисты начинают сезон

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Первый этап Кубка Мира по фристайлу пройдет сегодня в финской Руке, сообщает Sputnik.

Белорусские фристайлисты провели в Финляндии сбор и сейчас готовы стартовать на этапе Кубка мира. Как стало известно Sputnik, сейчас спортсмены находятся в хорошем состоянии и готовы удачно начать сезон.

В стартовом составе находятся Валерия Болмотова, Анастасия Андриянова, Игорь Дребенков, Максим Густик, Станислав Гладченко, Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич, Макар Митрофанов и Вячеслав Тимерцев. Белорусские олимпийские чемпионки Алла Цупер и Анна Гуськова участие в турнире не принимают. Также не будет и Александры Романовской, которая на данный момент проходит реабилитацию и находится на больничном.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко также не прилетел в Финляндию, по информации Sputnik, сейчас он находится в Минске.

Мятежный фристайл

В начале октября главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко сообщил Sputnik, что Романовскую уволили из команды за прогул .

"Дело в том, что у отца Саши случился инсульт, она не успела никого предупредить и пропустила тренировку. Так ведь нельзя, это не по-человечески. Мы будем обращаться в НОК Беларуси и МОК. Чемпионку мира уволить, спортсменку года", – сказал тогда он.

Александра Романовская является чемпионкой мира 2019 года, двукратной победительницей зимней Универсиады 2019 года, многократным призером этапов Кубка мира.

Ранее ряд белорусских спортсменов, в том числе фристайлистка, высказали свое недовольство жесткими действиями силовиков против митингующих на акциях протеста, которые проходят в Беларуси после президентских выборов 9 августа.