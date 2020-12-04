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Без Романовской и лидеров: белорусские фристайлисты начинают сезон
04.12.2020 10:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Первый этап Кубка Мира по фристайлу пройдет сегодня в финской Руке, сообщает Sputnik.
Белорусские фристайлисты провели в Финляндии сбор и сейчас готовы стартовать на этапе Кубка мира. Как стало известно Sputnik, сейчас спортсмены находятся в хорошем состоянии и готовы удачно начать сезон.
В стартовом составе находятся Валерия Болмотова, Анастасия Андриянова, Игорь Дребенков, Максим Густик, Станислав Гладченко, Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич, Макар Митрофанов и Вячеслав Тимерцев. Белорусские олимпийские чемпионки Алла Цупер и Анна Гуськова участие в турнире не принимают. Также не будет и Александры Романовской, которая на данный момент проходит реабилитацию и находится на больничном.
Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко также не прилетел в Финляндию, по информации Sputnik, сейчас он находится в Минске.
Мятежный фристайл
В начале октября главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко сообщил Sputnik, что
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Дело в том, что у отца Саши случился инсульт, она не успела никого предупредить и пропустила тренировку. Так ведь нельзя, это не по-человечески. Мы будем обращаться в НОК Беларуси и МОК. Чемпионку мира уволить, спортсменку года", – сказал тогда он.
Александра Романовская является чемпионкой мира 2019 года, двукратной победительницей зимней Универсиады 2019 года, многократным призером этапов Кубка мира.
Ранее ряд белорусских спортсменов, в том числе фристайлистка, высказали свое недовольство жесткими действиями силовиков против митингующих на акциях протеста, которые проходят в Беларуси после президентских выборов 9 августа.
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Титулованная спортсменка Александра Романовская на данный момент проходит реабилитацию и находится на больничном, также участие в турнире не примет ряд...
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