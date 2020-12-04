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ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко лишается шансов на плей-офф Лиги Европы
04.12.2020 17:33 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Второй сезон подряд "армейцы" не могут победить дома, при этом в нынешнем розыгрыше даже не забили в Москве ни одного мяча. В третьем матче на домашней арене уступили 0:1 "Вольфсбергеру" из Австрии.
ЦСКА замыкает квартет "Кей", клуб из Австрии идёт вторым и в заключительном туре через неделю поспорит в очном противостоянии с "Фейеноордом" за вторую путёвку в нокаут-раунд. Первую строчку уже забронировало загребское "Динамо" после победы 2:0 над голландцами.
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Второй сезон подряд "армейцы" не могут победить дома, при этом в нынешнем розыгрыше даже не забили в Москве ни одного мяча. В третьем матче на домашней арене...
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