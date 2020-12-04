ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко лишается шансов на плей-офф Лиги Европы

Источник материала: БT

Второй сезон подряд "армейцы" не могут победить дома, при этом в нынешнем розыгрыше даже не забили в Москве ни одного мяча. В третьем матче на домашней арене уступили 0:1 "Вольфсбергеру" из Австрии.



ЦСКА замыкает квартет "Кей", клуб из Австрии идёт вторым и в заключительном туре через неделю поспорит в очном противостоянии с "Фейеноордом" за вторую путёвку в нокаут-раунд. Первую строчку уже забронировало загребское "Динамо" после победы 2:0 над голландцами.





