Месси станет игроком ПСЖ – СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Аргентинский форвард Лионель Месси перейдет во французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), заявил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

Действующий контракт 33-летнего Месси с каталонской "Барселоной" истекает летом 2021 года. Аргентинец хотел уйти из команды прошлым летом, но футболист не смог договориться с руководством "сине-гранатовых" об условиях трансфера и остался в клубе. Ранее СМИ писали, что "Манчестер Сити" намерен зимой предложить контракт игроку .

"Месси будет в ПСЖ в следующем году. Я не шучу, говорю вполне серьезно", — заявил Риоло.

Ранее форвард парижан Неймар заявил, что в следующем году хочет снова сыграть с Месси. Правда, бразилец не уточнил, в ПСЖ или каком-нибудь другом клубе.

В сезоне-2020/21 Месси провел 12 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.