"Реал" начал переговоры с Почеттино

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Мадридский "Реал" начал переговоры с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино, пишет Sport.es .

Руководство клуба, по информации источника, уже связалось с 48-летним Почеттино, чтобы узнать, готов ли он приступить к работе.

Нынешний главный тренер Зинедин Зидан готов покинуть команду, если "сливочные" не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, сейчас мадридцы занимают третье место в группе с 7 очками. Заключительный матч команда проведет 9 декабря против "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Отмечается, что Почеттино является основным кандидатом на смену Зидана. На эту должность также претендует 43-летний Рауль Гонсалес .

Ранее сообщалось, что половина команды утратила веру в Зидана и выступает за его увольнение.

Напомним, что текущий контракт Зидана с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года.