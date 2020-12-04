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"Реал" начал переговоры с Почеттино

05.12.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Мадридский "Реал" начал переговоры с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино, пишет Sport.es.

Руководство клуба, по информации источника, уже связалось с 48-летним Почеттино, чтобы узнать, готов ли он приступить к работе.

Нынешний главный тренер Зинедин Зидан готов покинуть команду, если "сливочные" не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, сейчас мадридцы занимают третье место в группе с 7 очками. Заключительный матч команда проведет 9 декабря против "Боруссии" из Менхенгладбаха. 

Отмечается, что Почеттино является основным кандидатом на смену Зидана. На эту должность также претендует 43-летний Рауль Гонсалес.  

Ранее сообщалось, что половина команды утратила веру в Зидана и выступает за его увольнение. 

Напомним, что текущий контракт Зидана с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года. 

 
Теги: Минск
 
 
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Нынешний наставник команды Зинедин Зидан готов покинуть команду, если "сливочные" не пробьются в плей-офф Лиги чемпионов.
 
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