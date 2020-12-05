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Ибрагимович признался, что летом хотел завершить карьеру

05.12.2020 10:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович летом хотел завершить карьеру, пишет Sky Sport Italia.

© AFP 2020
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"Стефано Пиоли (главный тренер "Милана" - Sputnik) спросил меня, чем я хочу заниматься. Тогда я ответил ему: "Нет, я не собираюсь продолжать. Достаточно. Моя семья важная для меня, а здесь я совсем один, словно приношу себя в жертву. Шесть месяцев — окей, но я не хочу оставаться здесь еще на год". Пиоли ответил, что уважает мое решение", - рассказал 39-летний футболист.

На следующий день после разговора с главным тренером Ибрагимович и Пиоли снова поговорили. Швед твердо заявил, что принял решение завершить карьеру. 

"Но затем что-то изменилось. Я не хотел жалеть о чем-то. Я снова позвонил в "Милан" и сказал, что продолжу выступать. Но сначала я решил, что нет, в следующем году я уже не буду играть", - вспоминает Ибрашимович.

По словам нападающего, он задумывался о завершении профессиональной карьеры еще будучи игроком английского "Манчестер Юнайтед". 
"После травмы (в 2017 году - Sputnik) я сказал себе, что буду играть еще столько, сколько протяну. Но кто я без футбола? Трудно перестать заниматься тем, что ты делал на протяжении 25 лет. Готов ли я? Нет, потому что чувствую себя еще слишком хорошо", — признался Ибрагимович. 

Напомним, шведский форвард выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, а затем вернулся в итальянский клуб в январе 2020 года. В августе футболист продлил соглашение с командой еще на один год. 

В текущем сезоне Серии А Ибрагимович принял участие в шести матчах, в которых забил десять мячей и отдал один голевой пас. 

 
Теги: Минск
 
 
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Мысли о завершении карьеры посещали легендарного шведа еще три года назад, когда он выступал за "Манчестер Юнайтед".
 
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