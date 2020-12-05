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Самуэльссон выиграл пасьют в Контиолахти, Воробей - 34-й

05.12.2020 16:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка мира, сообщает Sputnik. 

В эти дни финский Контиолахти принимает 2-й этап Кубка мира по биатлону. Второй соревновательный день открывал мужской пасьют (12,5 км). 

Победу в гонке праздновал швед Самуэльссон с результатом 32 минуты 26,7 секунд (1 промах). Напомним, в спринте он был 18-м.

Второе место занял француз Фабьен Клод (+15,8 секунды; 3 промаха), третье - норвежец Йоханнес Бё (+19,5 секунды; 3 промаха).

Результаты белорусов

В гонке приняли участие четыре белорусских биатлониста: Максим Воробей, Сергей Бочарников, Антон Смольский и Дмитрий Лазовский. 

Лучший результат показал Воробей - он финишировал 34-м (+2 минуты 33,6 секунды; 5 промахов). Смольский показал 36-й результат (+2 минуты 45,1 секунды; 5 промахов). Бочарников стал 39-м (+2 минуты 54 секунды; 7 промахов), Лазовский - 50-м (+4 минуты 12,4 секунды; 5 промахов). 

Сегодня еще состоится женская эстафетная гонка. На завтра запланированы женский пасьют и мужская эстафета. 

 
Теги: Минск
 
 
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Максим Воробей стал лучшим из белорусов - он проиграл победителю более двух с половиной минут, совершив пять промахов.
 
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