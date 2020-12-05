Самуэльссон выиграл пасьют в Контиолахти, Воробей - 34-й

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка мира, сообщает Sputnik.

В эти дни финский Контиолахти принимает 2-й этап Кубка мира по биатлону. Второй соревновательный день открывал мужской пасьют (12,5 км).

Победу в гонке праздновал швед Самуэльссон с результатом 32 минуты 26,7 секунд (1 промах). Напомним, в спринте он был 18-м.

Второе место занял француз Фабьен Клод (+15,8 секунды; 3 промаха), третье - норвежец Йоханнес Бё (+19,5 секунды; 3 промаха).

Результаты белорусов

В гонке приняли участие четыре белорусских биатлониста: Максим Воробей, Сергей Бочарников, Антон Смольский и Дмитрий Лазовский.

Лучший результат показал Воробей - он финишировал 34-м (+2 минуты 33,6 секунды; 5 промахов). Смольский показал 36-й результат (+2 минуты 45,1 секунды; 5 промахов). Бочарников стал 39-м (+2 минуты 54 секунды; 7 промахов), Лазовский - 50-м (+4 минуты 12,4 секунды; 5 промахов).

Сегодня еще состоится женская эстафетная гонка. На завтра запланированы женский пасьют и мужская эстафета.