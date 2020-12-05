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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Борисове определится последний участник 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу В прошлом сезоне эти принципиальные соперники играли в финале Кубка Беларуси, теперь же один из них остановится на стадии 1/8. В Борисове сегодня определится...

В прошлом сезоне эти принципиальные соперники играли в финале Кубка Беларуси, теперь же один из них остановится на стадии 1/8. В Борисове сегодня определится последний четвертьфиналист нового розыгрыша. БАТЭ принимает брестское "Динамо". Борисовчанам уже точно не поможет Егор Филипенко, который оштрафован на два матча. Удастся ли брестскому "Динамо" взять реванш за поражение в финале Кубка? Стартовый свисток прозвучит в 18:45. Прямая трансляция на