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В Борисове определится последний участник 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

05.12.2020 21:03 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В прошлом сезоне эти принципиальные соперники играли в финале Кубка Беларуси, теперь же один из них остановится на стадии 1/8. В Борисове сегодня определится последний четвертьфиналист нового розыгрыша. БАТЭ принимает брестское "Динамо". Борисовчанам уже точно не поможет Егор Филипенко, который оштрафован на два матча. Удастся ли брестскому "Динамо" взять реванш за поражение в финале Кубка? Стартовый свисток прозвучит в 18:45. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
 
 
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В прошлом сезоне эти принципиальные соперники играли в финале Кубка Беларуси, теперь же один из них остановится на стадии 1/8. В Борисове сегодня определится...
 
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