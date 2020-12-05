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Умер футболист Виктор Понедельник. Он забил победный гол в финале ЧЕ в 1960 году
06.12.2020 06:09 — Новости Спорта | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В возрасте 83 лет умер советский футболист, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Понедельник. Об этом на своей странице в Фейсбуке
Виктор Понедельник является чемпионом Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР. Ему принадлежит победный гол в финальном матче против команды Югославии (2:1). Он забил в дополнительное время.
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В возрасте 83 лет умер советский футболист, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Понедельник. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила его дочь Анастасия...
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