Умер футболист Виктор Понедельник. Он забил победный гол в финале ЧЕ в 1960 году

Источник материала: Tut.by

В возрасте 83 лет умер советский футболист, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Понедельник. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала его дочь Анастасия Понедельник.

Виктор Понедельник является чемпионом Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР. Ему принадлежит победный гол в финальном матче против команды Югославии (2:1). Он забил в дополнительное время.