ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Динара Алимбекова стала 4-й в гонке преследования на КМ по биатлону

06.12.2020 18:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Белорусская спортсменка Динара Алимбекова стала четвертой в женской гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону, проходившему в финском Контиолахти.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Мужская сборная Беларуси стала 11-й в эстафете в Контиолахти

Воскресным женским пасьютом завершился второй этап КМ: ранее днем мужчины соревновались в эстафете – в ней белорусы стали 11-ми.

Лучшей в гонке преследования стала норвежка Тириль Экхофф – она прошла трассу за 31 минуту и 5 секунд и не сделала на огневых рубежах ни одного промаха. Второй к финишу пришла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (+21.5; 2 промаха), третьей – шведка Ханна Оберг (+35.4; 3 промаха).

Лучшей из белорусок стала Алимбекова – она сделала два промаха при стрельбе и отстала от Оберг на 20 секунд.

Анна Сола в итоговом протоколе разместилась на 29-й строчке, Елена Кручинкина – на 30-м.

Продолжится биатлонный кубок мира 11 декабря – гонки третьего этапа будет принимать австрийский Хохфильцен.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алимбекова сделала два промаха при стрельбе и на 20 секунд отстала от бронзовой призерки – шведки Оберг.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Мужская сборная Беларуси стала 11-й в эстафете в Контиолахти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика