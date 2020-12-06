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Динара Алимбекова стала 4-й в гонке преследования на КМ по биатлону
06.12.2020 18:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Белорусская спортсменка Динара Алимбекова стала четвертой в женской гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону, проходившему в финском Контиолахти.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Воскресным женским пасьютом завершился второй этап КМ: ранее днем мужчины соревновались в эстафете – в ней белорусы
Лучшей в гонке преследования стала норвежка Тириль Экхофф – она прошла трассу за 31 минуту и 5 секунд и не сделала на огневых рубежах ни одного промаха. Второй к финишу пришла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (+21.5; 2 промаха), третьей – шведка Ханна Оберг (+35.4; 3 промаха).
Лучшей из белорусок стала Алимбекова – она сделала два промаха при стрельбе и отстала от Оберг на 20 секунд.
Анна Сола в итоговом протоколе разместилась на 29-й строчке, Елена Кручинкина – на 30-м.
Продолжится биатлонный кубок мира 11 декабря – гонки третьего этапа будет принимать австрийский Хохфильцен.
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Алимбекова сделала два промаха при стрельбе и на 20 секунд отстала от бронзовой призерки – шведки Оберг.
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