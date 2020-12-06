Динара Алимбекова стала 4-й в гонке преследования на КМ по биатлону

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Белорусская спортсменка Динара Алимбекова стала четвертой в женской гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону, проходившему в финском Контиолахти.

Воскресным женским пасьютом завершился второй этап КМ: ранее днем мужчины соревновались в эстафете – в ней белорусы стали 11-ми .

Лучшей в гонке преследования стала норвежка Тириль Экхофф – она прошла трассу за 31 минуту и 5 секунд и не сделала на огневых рубежах ни одного промаха. Второй к финишу пришла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (+21.5; 2 промаха), третьей – шведка Ханна Оберг (+35.4; 3 промаха).

Лучшей из белорусок стала Алимбекова – она сделала два промаха при стрельбе и отстала от Оберг на 20 секунд.

Анна Сола в итоговом протоколе разместилась на 29-й строчке, Елена Кручинкина – на 30-м.

Продолжится биатлонный кубок мира 11 декабря – гонки третьего этапа будет принимать австрийский Хохфильцен.