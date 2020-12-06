Динара Алимбекова - 4-я в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

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Лучший результат в карьере в личных гонках. Динара Алимбекова финишировала четвертой в пасьюте, который закрывал программу второго в сезоне этапа Кубка мира по биатлону. На дистанцию белоруска отправилась с отставанием от лидера в 50 секунд. Но сумела сократить этот гандикап. После стрельбы лежа Динара и вовсе шла на третьей позиции, но побороться за медаль белоруске помешали два промаха - по одному на каждой стрельбе стоя. А соответственно два штрафных круга и лишние 300 метров. Алимбековой пришлось побороться и за четвертую позицию, но в споре со шведкой Скотхайм белоруска была быстрее.

Этот сезон для белорусской биатлонистки складывается очень удачно. Что стало следствием грамотной работы не только самой стреляющей лыжницы, но и всего тренерского штаба. На старт третьего этапа Динара Алимбекова выйдет в привычной для себя синей майке. Это новшество в мировом биатлоне. Эту майку вручают биатлонистам, которые набрали в общем зачете Кубка мира наибольшее количество баллов среди спортсменов до 25-ти лет. В погоне же за Большим хрустальным глобусом Алимбекова становится 4-й.