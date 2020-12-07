Источник материала: Sputnik Беларусь

Последними видами с пропиской в Северной Карелии стали, как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, две воскресные гонки – мужская эстафета и женское преследование. Но уже в понедельник для всего биатлонного "Белого цирка" актуальна фраза из знаменитой советской песни про летчиков – "Пора в путь-дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем…"

Биатлонистов ждет перелет на чартерном рейсе, организованном IBU из игрушечного, но таки современного аэропорта в Йоэнсуу аккурат в австрийский Зальцбург. Откуда до Хохфильцена и прочих Леогангов (Леоганг – место постоянной дислокации белорусской сборной в Тироле) фактически "рукой подать". Особенно если "руке" помогает автомобильный транспорт.

Хочется верить, что стреляющие лыжники "застрянут" в родных пенатах экс-наставника нашей женской команды Альфреда Эдера на две заключительные недели декабрьского соревновательного триместра. Как это и прописано календарем. И при соблюдении условия болельщика Льва Толстого, которое он определял аббревиатурой – ЕБЖ (если будем живы), уже во вторник все начнут тренироваться на трассах Хохфильцена и в его округе.

Но это дела будущие, тогда как из мимолетного настоящего надо обратиться в прошлое. Тем более что воскресные гонки в Контиолахти подарили в своей коде замечательные позитивные эмоции. Все благодаря очередному блестящему выступлению олимпийской чемпионки Динары Алимбековой.

Ни дня без рекорда!

В гонке преследования нынешний лидер нашей дружины сменила седьмое место по итогам спринта на четвертую позицию. Покорить пьедестал почета Динаре помешали два промаха на "стойках" – по "штуке" на каждой, но в целом белоруска в очередной раз произвела фурор.

Установила новый личный рекорд, вторично участвовала в цветочной церемонии, вернула себе синий бип лучшей молодой гонщицы, утвердилась на четвертом месте в общем зачете КМ, которое занимала и после пролога. И еще, например, такой нюанс: пусть норвежка Экхофф стала победительницей "игры в догонялки", но при штурме культового подъема "Стена" она проиграла очную борьбу Алимбековой на третьем круге. Кстати, это очень дорогого стоит и может быть перспективнее всех рекордов.

По крайней мере, я посоветовал Динаре взять "Стену" с собой, чтобы возить ее ныне повсюду – на радость себе, на страх соперницам. А если серьезно, то правильно прислушаться к словам самой лучшей молодой гонщицы по итогам Контиолахти:

"Конечно, я довольна стабильностью финских результатов. Немного расстроена, что не получилось закрыть последнюю мишень во втором спринте. Эта неудача повлияла на стартовую позицию в гонке преследования. Но, возможно, все к лучшему, и я маленькими шажочками иду к тому, что уже, наверное, неизбежно".

Заветами Клауса Зиберта

В нашем постгоночном общении с Динарой я в первую очередь поинтересовался, какие задача олимпийская чемпионка ставила перед собой, выходя на старт "игры в догонялки".

"Если быть честной, то я настолько устала после субботнего участия в эстафете, что ни о чем не загадывала, – призналась Алимбекова. – В тот день самочувствие было неважное, болела голова. К вечеру только сильнее. Поэтому в воскресенье практически отказалась от предстартовой активности – никаких длинных кроссов. Отдыхала, думая, насколько непросто придется в преследовании. На субботнем этапе сводило ноги, что, естественно, меня насторожило. Однако, приехав на стадион, осознала: нахожусь в неплохом тонусе, успела восстановиться. Значит, надо бороться, стремиться войти в топ-6".

Уже сейчас ясно, что в женской труппе "Белого цирка" борьбу за синий бип ведут именно Алимбекова и Эберг-младшая. И, как часто это случается, судьба постоянно сталкивает лбами прямых конкуренток. Ну, или не лбами, но все равно сталкивает.

Вот и в стартовом коридоре Динара расположилась в спину Эльвире.

"Дополнительная мотивация, – призналась Алимбекова. – Когда пришла на старт и обнаружила, что мы в одном коридоре, невольно подумала: "Блин, снова ты!" Появилась мысль, что надо постараться вернуть себе синий бип. Говорят, что мы еще очно боролись на втором круге при покорении "Стены" – шведка работала позади, но тренеры всегда ориентируют на лидеров. Кстати, по ходу этого преследования я поняла, что главное – это точность стрельбы. Условия тяжелые, не все будут справляться, а значит, акцент на огневые рубежи. И только после второй "стойки" по-настоящему стала думать, кто впереди, кто позади, как и с кем бороться".

И все-таки я попросил подробности о "Стене". Ведь у Динары с этим подъемом, на котором свои первые серьезные победы одерживала и Домрачева, давнишнее знакомство.

"Да, все началось еще при работе с Клаусом Зибертом. Мы на "Стене" делали очень интересные тренировки. Не буду раскрывать их суть, но уже тогда начали складываться наши отношения. Вначале я невзлюбила "Стену". Была совсем юная, и мне было тяжело тянуться за асами того состава. Но в то же время их пример вдохновлял, и сегодня применяю технику, которую тогда нам предложил Клаус. Мне очень повезло, что я успела поработать с этим специалистом. Теперь мне нравится "Стена". Знаю, что точно не проигрываю на ней".

Все в воскресенье сказало о том, что сценарий последнего круга Динара "списала" со своей субботней "разборки" со шведкой Скоттхейм в рамках первого этапа эстафеты, выигранного белорусской. Благо оппонентка в борьбе за четвертое место оказалась той же.

"Именно так, – согласилась Алимбекова. – Тренеры мне сообщили, что соперница уже "наелась", и ее можно "взять" на "Стене", как это получилось в субботу. Тем более что, на мой взгляд, она неправильно решает технические вопросы. В любом случае, у меня в "Стену" вышло быстрее и мощнее".

У меня не возникло вопросов по стрельбе Динары, но я все-таки поинтересовался ее личной оценкой.

"Претензий тоже нет, – ответила спортсменка. – Все выстрелы, включая промахи, сделаны с головой, грамотно, без спешки, хотя и с увеличением доли риска. Я умею стрелять быстро. Только в Контиолахти мы прибыли из Альп, что привело к пульсовым сложностям, которые не стимулировали демонстрацию скорострельности. Важнее была чистота стрельбы, что на "стойках" давалось очень непросто – банально трясло. Но в контактной борьбе быстрая работа на огневых рубежах имеет особую цену".

Разумеется, пролог и первый этап в Контиолахти в исполнении Алимбековой – настоящее откровение для болельщиков. И, похоже, не только.

"Конечно, я серьезно готовилась и рассчитывала прогрессировать, – рассказала Динара. – Но, чтобы все личные гонки завершить в топ-10, дважды принять участие в цветочной церемонии… Сама не представляла. Когда сейчас осознаю эти факты, мурашки бегут по коже. Очень благодарна тренерам. Причем надеюсь, что это не предел. В то же время понимаю, что не застрахована от неудач, спадов, возможно, даже провалов, к чему надо быть готовой. Учитывая мои психологические особенности, будет непросто удержать такую собранность весь сезон. Но я стремлюсь именно к этому! Самой очень интересно, как получится справляться в горах, как станет развиваться сезон. Еще хочу сказать спасибо болельщикам".

Шоу Лобастова

Впрочем, не одними успехами Алимбековой оказался ценен заключительный соревновательный день в Контиолахти. В женском преследовании, показав лучшую скорость дня, наконец-то заехала в очковую зону Анна Сола. Она опять намазала – 5 штрафных кругов, но в очной борьбе пробилась в третий десяток – 29-я позиция. Лиха беда начала!

В мужской эстафете белорусские ребята фактически скопировали субботнее выступление барышень. Много нервов, а значит, и промахов, 11-е место. Но при этом блестящее выступление Лобастова на первом этапе. Настоящее классное шоу!

Никита, который имел минимальную и очень давнишнюю практику в роли застрельщика, провел шикарную гонку, прибежав на финиш в лидерском дуэте с норвежцем Легрейдом.

И это еще один повод с нетерпением ожидать пятницы, когда в Хохфильцене все должно начаться двумя спринтами.