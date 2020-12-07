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Рубрика "Матчбол"
07.12.2020 20:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Все внимание сегодняшнему обзору в рубрике "Матчбол" отдаем зимним видам спорта - белорусские спортсмены на прошлой неделе дали не один повод порадоваться за них. Биатлонистка Динара Алимбекова проводит лучший период в карьере - и это, несмотря на олимпийское золото. И хоккеисты "Динамо" победили одну из лучших команд Континентальной хоккейной лиги.
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Все внимание сегодняшнему обзору в рубрике "Матчбол" отдаем зимним видам спорта - белорусские спортсмены на прошлой неделе дали не один повод порадоваться за них....
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