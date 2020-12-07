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Футбольный ЦСКА опускается на третье место в Российской премьер-лиге
07.12.2020 20:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
За футбольный ЦСКА накануне отличился белорусский форвард Илья Шкурин. Мяч в ворота "Химок" стал для него вторым за "армейцев" и помог вырвать балл - ничья 2:2. ЦСКА не побеждает в трех турах подряд и опускается на третье место. На два балла больше у "Зенита" и московского "Спартака".
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За футбольный ЦСКА накануне отличился белорусский форвард Илья Шкурин. Мяч в ворота "Химок" стал для него вторым за "армейцев" и помог вырвать балл - ничья 2:2. ЦСКА не...
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