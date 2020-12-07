"Цмокі" уступают ЦСКА на "Минск-Арене"

Источник материала: БT

Десятикратный победитель Единой лиги ВТБ - ЦСКА - не оставляет шансов "Цмокам" в матче нового розыгрыша. На "Минск-Арене" хозяева превзошли "армейцев" лишь в одной четверти. Итог же 60:87 в пользу россиян. В пяти играх регулярного чемпионата "драконы" одержали лишь одну победу и пока идут на 11-м месте в турнирной таблице. 9 декабря выездной матч с "Калевом" в Эстонии.