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Беларусь имеет славные спортивные традиции
08.12.2020 22:15 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Уже в суверенную историю по итогам многих Олимпийских игр наша страна входила в двадцатку самых успешных держав мира. Создана отличная инфраструктура, позволяющая и в дальнейшем рассчитывать на серьезные достижения. Победы белорусов - это не просто короткие мгновения радости, это еще и сила, объединяющая нацию.
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Уже в суверенную историю по итогам многих Олимпийских игр наша страна входила в двадцатку самых успешных держав мира. Создана отличная инфраструктура,...
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