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Спортивные победы под национальным флагом Беларуси
09.12.2020 06:53 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Стоять на пьедестале под национальным флагом и слышать гимн родной страны для каждого атлета - это не только торжественный момент, это и глубоко личная история. Ведь за этим стоят годы упорной работы и тренеров, жертв и лишений. Это дело всей жизни. Нам есть кем гордиться. И нет сомнений, что в честь блестящих побед на мировых аренах неоднократно будет подниматься национальный флаг Беларуси.
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Стоять на пьедестале под национальным флагом и слышать гимн родной страны для каждого атлета - это не только торжественный момент, это и глубоко личная история....
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