Спортивные победы под национальным флагом Беларуси

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Стоять на пьедестале под национальным флагом и слышать гимн родной страны для каждого атлета - это не только торжественный момент, это и глубоко личная история. Ведь за этим стоят годы упорной работы и тренеров, жертв и лишений. Это дело всей жизни. Нам есть кем гордиться. И нет сомнений, что в честь блестящих побед на мировых аренах неоднократно будет подниматься национальный флаг Беларуси.