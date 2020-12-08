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Спортивные победы под национальным флагом Беларуси

09.12.2020 06:53 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Стоять на пьедестале под национальным флагом и слышать гимн родной страны для каждого атлета - это не только торжественный момент, это и глубоко личная история. Ведь за этим стоят годы упорной работы и тренеров, жертв и лишений. Это дело всей жизни. Нам есть кем гордиться. И нет сомнений, что в честь блестящих побед на мировых аренах неоднократно будет подниматься национальный флаг Беларуси.

 
 
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Стоять на пьедестале под национальным флагом и слышать гимн родной страны для каждого атлета - это не только торжественный момент, это и глубоко личная история....
 
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