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Спонсор "Манчестер Юнайтед" готов помочь в покупке Роналду

09.12.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Спонсор английского клуба "Манчестер Юнайтед" автомобильный концерн Chevrolet готов оплатить трансфер португальского форварда Криштиану Роналду, сообщает autoesporte.globo.com.

© REUTERS / ALBERT GEA
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СМИ ранее писали, что "красные дьяволы" собираются вернуть 35-летнего португальца в конце сезона.  

Как отмечает издание, Chevrolet рассчитывает, что переход Роналду укрепит позиции бренда. Автомобильная компания отметила положительный эффект, который Роналду оказал на Jeep - спонсора "Ювентуса". Акции туринского клуба также выросли на 30% на миланской фондовой бирже через неделю после перехода португальца в "Юве".

Напомним, Криштиану выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год и стал в его составе трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство "Ювентуса" планирует расстаться с игроком за год до истечения контракта. Таким образом, туринцы планируют компенсировать затраты на его переход и сократить зарплатную ведомость, так как португалец получает 31 миллион евро за сезон.

 
Теги: Минск
 
 
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В Chevrolet считают возвращение 35-летнего португальца на "Олд Траффорд" хорошим бизнес-ходом и готовы дать денег на переезд игрока.
 
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