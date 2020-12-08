Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Спонсор английского клуба "Манчестер Юнайтед" автомобильный концерн Chevrolet готов оплатить трансфер португальского форварда Криштиану Роналду, сообщает autoesporte.globo.com.

СМИ ранее писали, что "красные дьяволы" собираются вернуть 35-летнего португальца в конце сезона.

Как отмечает издание, Chevrolet рассчитывает, что переход Роналду укрепит позиции бренда. Автомобильная компания отметила положительный эффект, который Роналду оказал на Jeep - спонсора "Ювентуса". Акции туринского клуба также выросли на 30% на миланской фондовой бирже через неделю после перехода португальца в "Юве".

Напомним, Криштиану выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год и стал в его составе трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство "Ювентуса" планирует расстаться с игроком за год до истечения контракта. Таким образом, туринцы планируют компенсировать затраты на его переход и сократить зарплатную ведомость, так как португалец получает 31 миллион евро за сезон.