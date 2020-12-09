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"Зубры" набирают обороты: минчане сыграют с одноклубниками из Москвы

09.12.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сыграют сегодня против одноклубников из Москвы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Sputnik.

© Photo : ХК "Динамо-Минск"
"Динамо", обыграв ЦСКА, дало понять: "зубры" могут все и даже больше!

Минские "зубры" в последней встрече впервые за шесть лет одержали верх над московскими "армейцами" – 4:2. Игроки белорусского клуба явно почувствовали, что могут соперничать на равных с ведущими командами КХЛ и поверили в себя. Сегодня минчанам предстоит еще один экзамен - встреча с московским "Динамо". "Зубры" лишь однажды в этом сезоне встречались со своими одноклубниками из российской столицы, тогда фортуна оказалась не на их стороне – 2:5.

Недавно стало известно, что форвард минского "Динамо" Франсис Паре выведен из списка травмированных. Таким образом, клуб может рассчитывать на поддержку опытного хоккеиста. Лазарет покинул и нападающий Александр Когалев. Также в команду вызван молодой и талантливый голкипер Алексей Колосов.

Сейчас "зубры" находятся на пятой позиции в Западной конференции, набрав 41 балл в 32 играх.

Москвичи располагаются на четвертом месте. Команда записала в свой актив 42 очка за 33 матча. В последних пяти встречах "Динамо" уступило лишь один раз магнитогорскому "Металлургу" – 2:6.

Начнется противостояние в 19:30 (по минскому времени). В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".

 
Теги: Минск
 
 
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Пока в стане минского клуба после гостевой виктории над ЦСКА царит приподнятое настроение, но смогут ли "бело-синие" закрепить успех.
 
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