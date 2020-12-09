|
"Зубры" набирают обороты: минчане сыграют с одноклубниками из Москвы
09.12.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сыграют сегодня против одноклубников из Москвы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Sputnik.
Минские "зубры" в последней встрече впервые за шесть лет
Недавно стало известно, что форвард минского "Динамо" Франсис Паре выведен из списка травмированных. Таким образом, клуб может рассчитывать на поддержку опытного хоккеиста. Лазарет покинул и нападающий Александр Когалев. Также в команду вызван молодой и талантливый голкипер Алексей Колосов.
Сейчас "зубры" находятся на пятой позиции в Западной конференции, набрав 41 балл в 32 играх.
Москвичи располагаются на четвертом месте. Команда записала в свой актив 42 очка за 33 матча. В последних пяти встречах "Динамо" уступило лишь один раз магнитогорскому "Металлургу" – 2:6.
Начнется противостояние в 19:30 (по минскому времени). В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока в стане минского клуба после гостевой виктории над ЦСКА царит приподнятое настроение, но смогут ли "бело-синие" закрепить успех.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)