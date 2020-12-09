Мархель продолжит тренировать сборную Беларуси по футболу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Белорусский специалист Михаил Мархель продолжит тренировать национальную сборную Беларуси по футболу, такое решение принято на заседании Исполкома Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

"Специалист продолжит работу с главной командой страны в рамках действующего контракта, расчитанного до конца 2021 года", - сообщили в пресс-службе АБФФ.

Впервые на должность главного тренера "белакрылых" Мархель был назначен 20 июня 2019 года. Он сменил на посту главкома Игоря Криушенко.

Из того, что явно запомнится о команде Михаила Мархеля нынешнего образца, это не то, что он попытался омолодить состав, а то, что под его руководством были проиграны самые важные матчи сезона. 8 октября в плей-офф розыгрыша Лиги наций уступила в гостях сборной Грузии со счетом 0:1. После той встречи, которую называли главным матчем десятилетия, Беларусь утратила шанс пробиться на Евро-2020. 18 ноября после гостевого поражения от Албании (2:3) сборная не смогла удержаться на первом месте в группе и подняться в дивизион В Лиги наций.

Накануне заседания Исполкома председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал, что на пост главного тренера сборной Беларуси будет назначен белорусский специалист, потому что "иностранный тренер будет денег стоить, мы не можем, наша федерация, допустим, взять хорошего тренера, но остальное все у нас будет в загоне… У нас есть чему развиваться и есть куда вложить деньги, в ту же инфраструктуру для детей. Поэтому будет тренер-белорус".

За кандидатуру Михаила Мархеля проголосовали сегодня члены Исполкома.

Тренеру 53 года. Он – мастер спорта СССР. За игровую карьеру провел более 200 матчей. Защищал цвета бобруйского "Шинника", столичных "Динамо", "Торпедо-МАЗа" и "Звезды-ВА-БГУ", могилевского "Днепра" и "Молодечно-2013". Играл в клубах России, Венгрии и Югославии.

Тренерскую карьеру начал в 1997 году, работая с молодыми футболистами. Четырежды выводил сборные Беларуси (U-17, U-19) в элитные раунды чемпионатов Европы. В 2011 году, будучи ассистентом главного тренера молодежной сборной страны, помог команде U-21 завоевать бронзовые награды чемпионата Европы. В 2012 году был помощником Юрия Курненина, под руководством которого "молодежка" пробилась На Олимпиаду в Лондоне. В 2019 году был назначен на должность в молодежной сборной Беларуси.

Приняв решение в пользу Мархеля, федерация дает ему еще один шанс кардинально перестроить работу сборной. Главный экзамен по отбору на чемпионат мира 2022 года стартует 24 марта матчем против эстонцев.