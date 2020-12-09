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Максим Недосеков высказался о призывах деструктивных сил
09.12.2020 22:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Накал страстей, эмоции и радость победы - все это не раз мы вместе переживали на наших спортивных аренах. На этом фоне особо нелепыми выглядят призывы тех, кто пытается лишить белорусов спортивного праздника, а самих атлетов права бороться за медали под своим флагом.
Максим Недосеков высказался в эфире "Беларусь 1" о призывах деструктивных сил
Сегодня еще один яркий представитель белорусского спорта Максим Недосеков стал гостем проекта телеканала "Беларусь 1", где озвучил свою позицию. Он и его многочисленные коллеги не представляют выступление на международных стартах под негосударственными флагом и гимном, а призывы о том, чтобы родные символы сменить на нейтральные, вызывают недоумение. Тем более, некоторые из тех, кто подписал подобные деструктивные призывы, продолжают выступать на соревнованиях и по условиям коммерческих контрактов обязаны это делать под государственными символами.
Спортсмены и тренеры продолжают ставить подписи под открытым обращением
На сегодня более 3 с половиной тысяч спортсменов, тренеров и работников спортивной отрасли уже поставили подпись под открытым обращением. Сделать это можно в республиканских центрах олимпийской подготовки, Национальном олимпийском комитете и на сайте Athletes.by.
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Накал страстей, эмоции и радость победы - все это не раз мы вместе переживали на наших спортивных аренах. На этом фоне особо нелепыми выглядят призывы тех, кто...
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