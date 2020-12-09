Максим Недосеков высказался о призывах деструктивных сил

Источник материала: БT

Накал страстей, эмоции и радость победы - все это не раз мы вместе переживали на наших спортивных аренах. На этом фоне особо нелепыми выглядят призывы тех, кто пытается лишить белорусов спортивного праздника, а самих атлетов права бороться за медали под своим флагом.

Открытое обращение деятелей белорусского спорта продолжает собирать все больше подписей. Свой вклад внес и заслуженный тренер Беларуси по легкой атлетике Виктор Мясников. С надеждой, что внешние факторы не помешают его воспитанникам исполнить мечту - достойно выступить на Олимпийских играх. Свой опыт наставник передает молодому поколению и подчеркивает, как много сделано для развития белорусского спорта в последние годы.

Максим Недосеков высказался в эфире "Беларусь 1" о призывах деструктивных сил

Сегодня еще один яркий представитель белорусского спорта Максим Недосеков стал гостем проекта телеканала "Беларусь 1", где озвучил свою позицию. Он и его многочисленные коллеги не представляют выступление на международных стартах под негосударственными флагом и гимном, а призывы о том, чтобы родные символы сменить на нейтральные, вызывают недоумение. Тем более, некоторые из тех, кто подписал подобные деструктивные призывы, продолжают выступать на соревнованиях и по условиям коммерческих контрактов обязаны это делать под государственными символами.

Спортсмены и тренеры продолжают ставить подписи под открытым обращением

На сегодня более 3 с половиной тысяч спортсменов, тренеров и работников спортивной отрасли уже поставили подпись под открытым обращением. Сделать это можно в республиканских центрах олимпийской подготовки, Национальном олимпийском комитете и на сайте Athletes.by.