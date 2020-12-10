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Олимпийский комитет России увидел двойные стандарты в "законе Родченкова"
10.12.2020 13:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек – Sputnik. Принятие США "акта Родченкова" является проявлением двойных стандартов в борьбе с допингом, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
© Sputnik / Нина Зотина
5 декабря президент США Дональд Трамп подписал так называемый "закон Родченкова", согласно которому американские власти могут подвергнуть уголовному преследованию любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с участием американцев. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.
"Мы внимательно изучили закон, который вступил в США в силу. Считаем такой подход американской стороны абсолютно неприемлемым", - сказал Поздняков на пресс-конференции в четверг.
По его словам, Штатам, чтобы выполнять надзорные функции в спорте, стоит наладить антидопинговую работу по международным стандартам у себя. Он обратил внимание, что ни одна из американских профессиональных лиг не является участником международной антидопинговой коалиции и не выполняет Кодекс WADA.
"Иностранные допинг-офицеры не могут осуществлять свою деятельность. Мы видим двойной стандарт в подходах к этой проблеме", - сказал Поздняков.
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В ОКР посоветовали Штатам для начала наладить у себя антидопиноговую работу в соответствии с международными стандартами, а затем брать на себя надзорные функции.
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