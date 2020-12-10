Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Принятие США "акта Родченкова" является проявлением двойных стандартов в борьбе с допингом, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

5 декабря президент США Дональд Трамп подписал так называемый "закон Родченкова", согласно которому американские власти могут подвергнуть уголовному преследованию любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с участием американцев. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.

"Мы внимательно изучили закон, который вступил в США в силу. Считаем такой подход американской стороны абсолютно неприемлемым", - сказал Поздняков на пресс-конференции в четверг.

По его словам, Штатам, чтобы выполнять надзорные функции в спорте, стоит наладить антидопинговую работу по международным стандартам у себя. Он обратил внимание, что ни одна из американских профессиональных лиг не является участником международной антидопинговой коалиции и не выполняет Кодекс WADA.

"Иностранные допинг-офицеры не могут осуществлять свою деятельность. Мы видим двойной стандарт в подходах к этой проблеме", - сказал Поздняков.