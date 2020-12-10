Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Источник материала: БT

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники стадии плей-офф. Клуб "Атлетико" в гостях со счетом 2:0 переиграл "Зальцбург" и вышел в нокаут-раунд со второго места группы А. К слову, “матрасники” на групповом этапе обыгрывали только команду из Австрии.

Лидер квартета "Бавария" обыграла "Локомотив" 2:0. “Железнодорожники” остались даже без Лиги Европы.

В группе B миланский "Интер" сыграл вничью с донецким "Шахтером" 0:0. В результате обе команды остались за чертой нокаут-раунда главного клубного футбольного турнира Старого Света. Разве что "Шахтер" продолжит свой путь в Лиге Европы.

В другом матче этого квартета "Реал" дома выиграл у "Боруссии" 2:0.

В группе С решалась судьба путевки в Лигу Европы. Ее обладатель определился по дополнительным показателям. В заключительном туре группового этапа свои встречи проиграли и "Марсель", который уступил "Манчестер Сити» 0:3, и "Олимпиакос". Команда из Греции проиграла "Порту" 0:2. В итоге на третьем месте группы оказались французы.

Лидер группы D "Ливерпуль" неожиданно разделил очки с датским "Митьюлландом" 1:1. В этом матче, правда, был забит самый быстрый гол мерсисайдцев в лиге чемпионов. На первой минуте встречи отличился Салах.

“Аталанта”, которая так же, как и "Ливерпуль", оформила досрочно свой выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, со счетом 1:0 переиграла "Аякс".