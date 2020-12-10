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ГК "Мешков Брест" проиграл "Пику" в Лиге чемпионов

10.12.2020 19:59 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Мешков-Брест" на выезде уступил венгерскому "Пику" в очередном матче группового этапа гандбольной Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 30:27 в пользу наших соперников. Самым результативным у гостей оказался Марко Панич, у которого 7 голов. В турнирной таблице группы А "Мешков Брест" с 9 очками после 8 игр занимает 3 место.
 
Теги: Брест
 
 
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"Мешков-Брест" на выезде уступил венгерскому "Пику" в очередном матче группового этапа гандбольной Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 30:27 в пользу...
 
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