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Спортивные победы на международной арене - не только имидж страны, но и патриотизм
10.12.2020 21:57 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Спортивные победы на международной арене - это тоже не только имидж страны, но и проявление патриотизма. Уже в суверенной истории по итогам многих Олимпийских игр наша страна входила в двадцатку самых успешных держав мира. Создана отличная инфраструктура, позволяющая и в дальнейшем рассчитывать на серьёзные достижения. Победы белорусов - это не просто короткие мгновения радости, это еще и сила, объединяющая нацию (видео).
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Спортивные победы на международной арене - это тоже не только имидж страны, но и проявление патриотизма. Уже в суверенной истории по итогам многих Олимпийских игр...
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