Велогонщик Кириенко входит в роль главного тренера

Источник материала: Sputnik Беларусь

В любимый велоспорт Кириенко вернулся в новом качестве – главным тренером. Отныне он будет отвечать за подготовку как шоссейной, так и трековой команд.

Среди соревнований, которые выиграл 39-летний уроженец города Речица, – чемпионат мира по велогонкам на треке (Манчестер, 2008), чемпионат I Европейских игр в шоссейной велогонке с раздельным стартом (Баку, 2015), чемпионат II Европейских игр в индивидуальной шоссейной велогонке (Минск, 2019), а также чемпионат мира в гонке с раздельным стартом (Ричмонд, 2015).

Новоиспеченный главком уже приступил к исполнению обязанностей: с командой он сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Турции. Пришлось отвлечь.

В эксклюзивном интервью Sputnik Василий Кириенко признался, что страха перед новой ролью не испытывает.

– Сразу же определимся, к вам теперь обращаться по имени или Василий Васильевич?

– Я на этом абсолютно не зациклен. Команде тоже сразу же объявил, что пришел не как строгий и важный начальник, а, скорее, как партнер. Звать могут по имени, по отчеству или даже по прозвищу, которое за мной закрепилось в мире велоспорта – Кири. Не принципиально.

© Sputnik Владимир Нестерович Белорус дважды был лучшим на Европейских играх (2015, 2019)

Я долго прожил на Западе, и привык, что там к таким вещам относятся гораздо проще. Скажем, к нам на базу приезжал спонсор команды, за которую я выступал, – богатейший человек Англии, бизнесмен и миллиардер, Джим Рэтклифф. Его все называли просто "Джим". Он сам так определил. Важно, что человек из себя представляет, а также взаимное уважение, а не демонстративное щелканье каблуками.

– Как отнеслись к предложению возглавить сборную? Быстро ли созрели, чтобы ответить согласием?

– Первой идею подкинула председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, давняя коллега по цеху и близкий по духу человек Наталья Цилинская. Сначала намекала, потом начала уговаривать. Весной поступило предложение и от директора Республиканского центра олимпийской подготовки Дмитрия Толкачева.

© Sputnik Владимир Нестерович В команде нового тренера восприняли как своего

Конечно, я не сразу сказал "да". Размышлял, анализировал, советовался. В таких случаях поспешность ни к чему. Прекрасно понимал, что управленческого опыта у меня нет, нужно будет некоторым вещам учиться, но все же решился испытать себя. Руководство федерации и РЦОП знаю, спортсменов и тренеров тоже: если что – помогут, подскажут.

– Как приход на должность главкома восприняли в команде?

– По моим наблюдениям и ощущениям, с этим все в порядке. Все ребята и девчата воспринимают меня как своего, который еще совсем недавно сидел в седле, мелькал на телеэкране и показывал неплохие результаты. Это – хороший эмоциональный фон для доверия.

Общаемся постоянно, обсуждаем как профессиональные, так и абсолютно любые жизненные темы, спорим, доказываем. Это – живой, творческий процесс, и он мне нравится. Я ведь тоже учусь. Особенно административной работе. С этим, конечно, пока есть проблемы.

© Sputnik Владимир Нестерович Никаких сверхъестественных задач перед новым главкомом руководство не ставило - достойно выступить на Играх

Подход прагматичный: мы вместе делаем общее дело. Сумеем улучшить результаты – будет хорошо всем: спортсменам, тренерам, мне.

– Какие задачи перед вами поставило руководство Минспорта при назначении?

- Ничего сверхъестественного. Главная цель прежняя: достойно выступить на Олимпиаде в Токио. Отбор в нашем виде спорта уже завершен. У белорусов две неименные лицензии в трековом велоспорте (по одной у женщин и мужчин) и три у шоссейников. Поедут сильнейшие. В шоссейных гонках с огромной долей вероятности выступят Алена Омелюсик и Александр Рябушенко. У трековиков главные кандидаты – Татьяна Шаракова, Роман Тишков и Евгений Королек. Нужно подвести их к соревнованиям на пике формы. Этим в оставшееся время и займемся.