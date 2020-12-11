Динара Алимбекова принесла победу нашей стране на этапе Кубка мира по биатлону

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Динара Алимбекова сегодня выиграла женский спринт , который прошел в рамках третьего этапа Кубка мира. Для олимпийской чемпионки Пхенчхана эта медаль стала первой в карьере, завоеванной в личных гонках. Но уже точно - не последней. С самого начала сезона Динара демонстрирует стабильность и хорошую физическую подготовку. Это говорит о грамотной работе в межсезонье и биатлонистки, и всего тренерского штаба. Самые яркие кадры победы и первые эмоции - в сюжете Елены Горельчик. И возвращаемся к одной из главных тем выпуска - громкой победе белорусского биатлона., который прошел в рамках третьего этапа Кубка мира. Для олимпийской чемпионки Пхенчхана эта медаль стала первой в карьере, завоеванной в личных гонках. Но уже точно - не последней. С самого начала сезона Динара демонстрирует стабильность и хорошую физическую подготовку. Это говорит о грамотной работе в межсезонье и биатлонистки, и всего тренерского штаба. Самые яркие кадры победы и первые эмоции - в сюжете Елены Горельчик.



Первый пьедестал на Кубке мира в карьере Динары Алимбековой

Белоруска Динара Алимбекова , стартовав с отставанием от лидера в 50 секунд, теперь сражается за медаль. После половины дистанции она третья. Два досадных промаха - по одному на каждом огневом рубеже при стрельбе стоя - лишние 300 метров штрафных кругов - отодвинут нашу биатлонистку на четвертую позицию. После гонки Динара обязательно поблагодарит свою команду и болельщиков, даже хейтеров, которые, по признанию самой спортсменки, ее только мотивируют. В межсезонье Динара Алимбекова будет работать не только над своей физической формой, но и ментальной. В прошлом сезоне на биатлонистку не раз обрушивался град критики. Хрупкая девушка выстояла, не сломалась. Удалось в перерыве между соревнованиями справиться и с мучавшими травмами, и болячками. Финский Контиолахти. Гонка преследования., стартовав с отставанием от лидера в 50 секунд, теперь сражается за медаль. После половины дистанции она третья. Два досадных промаха - по одному на каждом огневом рубеже при стрельбе стоя - лишние 300 метров штрафных кругов - отодвинут нашу биатлонистку на четвертую позицию. После гонки Динара обязательно поблагодарит свою команду и болельщиков, даже хейтеров, которые, по признанию самой спортсменки, ее только мотивируют. В межсезонье Динара Алимбекова будет работать не только над своей физической формой, но и ментальной. В прошлом сезоне на биатлонистку не раз обрушивался град критики. Хрупкая девушка выстояла, не сломалась. Удалось в перерыве между соревнованиями справиться и с мучавшими травмами, и болячками.













"Беларусь 5" . Белоруска постоянно переписывала свои же рекорды на этапах Кубка мира. В своих интервью Динара аккуратно намекала на то, что победа будет не за горами. Оказалось, что в горах Хохфильцена. К новому сезону Динара Алимбекова подошла предельно мотивированной и собранной. В австрийский Хохфильцен Динара Алимбекова приехала в статусе лучшей по набранным баллам среди всех биатлонисток в возрасте до 25 лет. Проще сказать - обладательницей синей майки. Это ноу-хау нынешнего сезона. И это с такими-то конкурентками, как, к примеру, шведка Эльвира Эбберг или . Прогресс Динары Алимбековой видели абсолютно все зрители, в том числе благодаря и прямым трансляциям на. Белоруска постоянно переписывала свои же рекорды на этапах Кубка мира. В своих интервью Динара аккуратно намекала на то, что победа будет не за горами. Оказалось, что в горах Хохфильцена.





Женский спринт открывал программу третьего этапа Кубка мира. Динара Алимбекова стартовала 21-й

Белоруска - не случайный гость телетрансляции, операторы то и дело вели ее по дистанции и следили за стрельбой на огневых рубежах. Алимбекова была хладнокровна и точна.

Финишировав сама, Динара еще подождала финиша своих конкуренток. Это особенность спринта. Но сегодня равных белоруске в гонке не оказалось.



Завтра в программе этапа Кубка мира - женская эстафета

Эта победа позволила Алимбековой подняться на вторую строку общего зачета. Его победительница, напомним, возьмет по итогу сезона Большой хрустальный глобус. Динара отправится первой на дистанцию и в воскресной гонке преследования. Перед стартующей второй Тирил Экхов белоруска будет иметь преимущество в 8 с половиной секунд. А уже завтра Алимбекова в компании Анны Солы, Ирины Кривко и Елены Кручинкиной поборется за медали в эстафете. "Беларусь 5" по традиции покажет гонку в прямом эфире. Начало трансляции из Хохфильцена в 13:35. Пока же Динара продолжает принимать поздравления со всего мира.