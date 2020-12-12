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Белорусская федерация футбола требует наказать форварда ЦСКА Шкурина

12.12.2020 09:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) требует от УЕФА наказать нападающего Илью Шкурина за отказ выступать за сборную страны, сообщает Betting Insider.

В августе 21-летний футболист заявил, что отказывается играть за белорусскую сборную по политическим мотивам. 

По информации источника, АБФФ обратилась в Дисциплинарный комитет УЕФА с просьбой применить санкции против форварда, который не явился в молодежную сборную на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.

В УЕФА запросили дополнительные объяснения по ситуации. Дело Шкурина будет рассматриваться 14 января. 

Шкурин выступает за московский ЦСКА. В составе "армейцев" белорус забил два гола. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В УЕФА запросили у белорусской стороны дополнительной информации по этому поводу, слушание по делу назначено на январь.
 
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