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Белорусская федерация футбола требует наказать форварда ЦСКА Шкурина
12.12.2020 09:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) требует от УЕФА наказать нападающего Илью Шкурина за отказ выступать за сборную страны, сообщает Betting Insider.
В августе 21-летний футболист заявил, что отказывается играть за белорусскую сборную по политическим мотивам.
По информации источника, АБФФ обратилась в Дисциплинарный комитет УЕФА с просьбой применить санкции против форварда, который не явился в молодежную сборную на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.
В УЕФА запросили дополнительные объяснения по ситуации. Дело Шкурина будет рассматриваться 14 января.
Шкурин выступает за московский ЦСКА. В составе "армейцев" белорус забил два гола.
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В УЕФА запросили у белорусской стороны дополнительной информации по этому поводу, слушание по делу назначено на январь.
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