Белорусская федерация футбола требует наказать форварда ЦСКА Шкурина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) требует от УЕФА наказать нападающего Илью Шкурина за отказ выступать за сборную страны, сообщает Betting Insider.

В августе 21-летний футболист заявил, что отказывается играть за белорусскую сборную по политическим мотивам.

По информации источника, АБФФ обратилась в Дисциплинарный комитет УЕФА с просьбой применить санкции против форварда, который не явился в молодежную сборную на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.

В УЕФА запросили дополнительные объяснения по ситуации. Дело Шкурина будет рассматриваться 14 января.

Шкурин выступает за московский ЦСКА. В составе "армейцев" белорус забил два гола.