В ПСЖ установили цену за Неймара

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Нассер Аль-Хелаифи установил цену за бразильского форварда Неймара, пишет Sport.es .

Парижане, по информации источника, уверены, что 28-летний нападающий продлит контракт, истекающий летом 2022 года, несмотря на некоторые трудности в переговорах.

Аль-Хелаифи не намерен расставаться с игроком и установил за него крупную сумму – владелец клуба не продаст бразильца менее чем 100 миллионов евро. В ПСЖ считают, что такая сумма отпугнет потенциальных покупателей в эпоху пандемии.

Ранее сообщалось, что следующим летом французский клуб рассматривает вариант с подписанием нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Также появилась информация, что Неймар продлит свой контракт только в случае перехода аргентинца.

В текущем сезоне Неймар провел 11 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.