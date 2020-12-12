|
В ПСЖ установили цену за Неймара
12.12.2020 11:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Нассер Аль-Хелаифи установил цену за бразильского форварда Неймара, пишет
© REUTERS / ALBERT GEA
Парижане, по информации источника, уверены, что 28-летний нападающий продлит контракт, истекающий летом 2022 года, несмотря на некоторые трудности в переговорах.
Аль-Хелаифи не намерен расставаться с игроком и установил за него крупную сумму – владелец клуба не продаст бразильца менее чем 100 миллионов евро. В ПСЖ считают, что такая сумма отпугнет потенциальных покупателей в эпоху пандемии.
Ранее сообщалось, что следующим летом французский клуб рассматривает вариант с подписанием нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Также появилась информация, что Неймар продлит свой контракт только в случае перехода аргентинца.
В текущем сезоне Неймар провел 11 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже не намерены расставаться с 28-летним бразильцем и думают, что крупная сумма отпугнет потенциальных покупателей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)