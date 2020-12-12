ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ПСЖ установили цену за Неймара

12.12.2020 11:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Нассер Аль-Хелаифи установил цену за бразильского форварда Неймара, пишет Sport.es.

© REUTERS / ALBERT GEA
Месси станет игроком ПСЖ – СМИ

Парижане, по информации источника, уверены, что 28-летний нападающий продлит контракт, истекающий летом 2022 года, несмотря на некоторые трудности в переговорах.

Аль-Хелаифи не намерен расставаться с игроком и установил за него крупную сумму – владелец клуба не продаст бразильца менее чем 100 миллионов евро. В ПСЖ считают, что такая сумма отпугнет потенциальных покупателей в эпоху пандемии.

Ранее сообщалось, что следующим летом французский клуб рассматривает вариант с подписанием нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Также появилась информация, что Неймар продлит свой контракт только в случае перехода аргентинца.

В текущем сезоне Неймар провел 11 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже не намерены расставаться с 28-летним бразильцем и думают, что крупная сумма отпугнет потенциальных покупателей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусская федерация футбола требует наказать форварда ЦСКА Шкурина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика