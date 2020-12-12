ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Цмокі-Мінск" против "Пармы"

12.12.2020 15:37 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Прервать неудачную серию в регулярном розыгрыше Единой лиги ВТБ - именно такую цель преследуют "Цмокі" в матче с "Пармой". "Драконы" потерпели пять поражений подряд, при этом виктория у белорусского клуба лишь одна. Встреча с командой из Перми станет для "Цмокаў" 7-й в сезоне. Пока мы на 12-м месте в турнирной таблице, оппонент - 7-й. Прямая трансляция встречи уже началась на спортивном канале.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прервать неудачную серию в регулярном розыгрыше Единой лиги ВТБ - именно такую цель преследуют "Цмокі" в матче с "Пармой". "Драконы" потерпели пять поражений подряд,...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Очередное классико белорусского волейбола. "Шахтер" в финале Кубка страны встретится со "Строителем"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика