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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Цмокі-Мінск" против "Пармы" Прервать неудачную серию в регулярном розыгрыше Единой лиги ВТБ - именно такую цель преследуют "Цмокі" в матче с "Пармой". "Драконы" потерпели пять поражений подряд,...

Прервать неудачную серию в регулярном розыгрыше Единой лиги ВТБ - именно такую цель преследуют "Цмокі" в матче с "Пармой". "Драконы" потерпели пять поражений подряд, при этом виктория у белорусского клуба лишь одна. Встреча с командой из Перми станет для "Цмокаў" 7-й в сезоне. Пока мы на 12-м месте в турнирной таблице, оппонент - 7-й. Прямая трансляция встречи уже началась на спортивном канале.