Кремлев избран новым президентом Международной ассоциации бокса

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Новым президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) избран Умар Кремлев, сообщила пресс-служба Федерации бокса России в субботу.

Выборы президента AIBA прошли в субботу в онлайн-формате. Всего в голосовании участвовали представители более 150 стран. Большинство делегатов избрали секретаря Федерации бокса России, члена исполкома AIBA, первого вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) Умара Кремлева.

Отмечается, что он стал третьим россиянином, руководящим международной организацией, которая представляет олимпийский вид спорта.

Погасить долги

Кремлев заявил, что его первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA.

"Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев. Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь 50 миллионов долларов за два года – средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA", - сказал Кремлев.

Он поблагодарил национальные федерации за оказанное доверие, подчеркнув, что сегодняшний выбор боксерского сообщества – это подтверждение совместной готовности к глобальным реформам, которые "ждут AIBA уже завтра".

Кремлев также объявил о планах предоставлять ежегодное финансирование национальным федерациям AIBA в размере 2 миллионов долларов и создавать академии бокса на каждом континенте для обучения спортсменов, тренеров и судей.

Он заявил, что сможет наметить четкий путь для восстановления статуса признания AIBA в Международном олимпийском комитете (МОК) к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

AIBA и МОК

Из-за невыполнения требований по вопросам финансов, судейства и этики исполком МОК рекомендовал в мае 2019 года лишить статуса признания AIBA. Тем не менее, МОК сохранил боксерский турнир в программе Олимпиады, но лишил AIBA прав проводить отбор на соревнования. В результате чемпионаты мира по боксу потеряли статус отборочных.

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