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"Шахтер" - обладатель Кубка Беларуси
12.12.2020 21:33 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВолейболисты солигорского "Шахтера" в третий раз подряд завоевали Кубок Беларуси! В финале "горняки" обыграли принципиального соперника - столичный "Строитель" - 25:23, 25:17, 22:25, 25:16. Бронзовые медали турнира в этом году в активе "Марко-ВГТУ", команда Матвеева не оставила шансов гомельской "Энергии" - 3:0.
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Волейболисты солигорского "Шахтера" в третий раз подряд завоевали Кубок Беларуси! В финале "горняки" обыграли принципиального соперника - столичный "Строитель" - ...
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