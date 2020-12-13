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"Реал" побеждает и поднимается на 3 место
13.12.2020 13:11 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTМадридский "Реал" побеждает в 12-м туре Ла Лиги "Атлетико" и поднимается на 3 место в турнирной таблице. Каземиро после розыгрыша углового открыл счет. А результат зафиксировал Даниэль Карвахаль, 2-0. Серхио Рамос взял еще один рекорд, проведя 43 мадридских дерби в составе королевского клуба.
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Мадридский "Реал" побеждает в 12-м туре Ла Лиги "Атлетико" и поднимается на 3 место в турнирной таблице. Каземиро после розыгрыша углового открыл счет. А результат ...
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