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"Реал" побеждает и поднимается на 3 место

13.12.2020 13:11 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Мадридский "Реал" побеждает в 12-м туре Ла Лиги "Атлетико" и поднимается на 3 место в турнирной таблице. Каземиро после розыгрыша углового открыл счет. А результат зафиксировал Даниэль Карвахаль, 2-0. Серхио Рамос взял еще один рекорд, проведя 43 мадридских дерби в составе королевского клуба.
 
 
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Мадридский "Реал" побеждает в 12-м туре Ла Лиги "Атлетико" и поднимается на 3 место в турнирной таблице. Каземиро после розыгрыша углового открыл счет. А результат ...
 
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