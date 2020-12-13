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В дерби "Манчестера" ничья
13.12.2020 13:11 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTДерби "Манчестера" не завершается в пользу одного из коллективов рабочего города, в турнирной таблице все остаются при своих. На арене "Олд Траффорд" в рамках 12-го тура "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" голов забить не смогли, нанесли примерно равное количество ударов по воротам, также не выделились и владением мяча. В таблицы АПЛ "красные дьяволы" 8-е, "горожане" 9-е.
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Дерби "Манчестера" не завершается в пользу одного из коллективов рабочего города, в турнирной таблице все остаются при своих. На арене "Олд Траффорд" в рамках 12-го...
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