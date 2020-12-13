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Минское "Динамо" сыграет против ХК "Куньлунь"

13.12.2020 13:49 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Хоккейное минское "Динамо" постарается прервать серию из двух поражений в КХЛ и одержать первую победу в тяжелой выездной серии. На арене "Мытищи" минских "зубров" примет китайский "Куньлунь Ред Стар". Стартовое вбрасывание в 17 часов, прямой эфир на "Беларусь 5". В турнирной таблице Запада "Динамо" привычно пятое.
 
 
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Хоккейное минское "Динамо" постарается прервать серию из двух поражений в КХЛ и одержать первую победу в тяжелой выездной серии. На арене "Мытищи" минских "зубров" ...
 
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