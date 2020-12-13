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"Эвертон" прервал 9-матчевую беспроигрышную серию "Челси"
13.12.2020 15:51 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTНакануне же "Эвертон" прервал 9-матчевую беспроигрышную серию лондонского "Челси" в Английской премьер-лиге. Одной из самых ярких команд старта сезона понадобилось забить лишь один гол - Гилфи Тор Сигурдсон сделал это с 11-метровой отметки, 1-0. "Эвертон" в таблице 7-й. "Челси"- 3-й.
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Накануне же "Эвертон" прервал 9-матчевую беспроигрышную серию лондонского "Челси" в Английской премьер-лиге. Одной из самых ярких команд старта сезона...
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