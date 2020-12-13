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Матчи Английской премьер-лиги в эфире "Беларусь 5"

13.12.2020 15:51 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Затем хоккей уступит место британскому футболу. Телеканал "Беларусь 5" для своей аудитории подготовил насыщенную вечернюю программу. В 19:25 начало эфира поединка 12-го тура между "Фулхэмом" и чемпионом Англии "Ливерпулем". А в 22:05 "Арсенал" постарается реабилитироваться за поражение в дерби северного Лондона от "Тоттенхэма". "Канониры" примут "Бернли".
 
 
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Затем хоккей уступит место британскому футболу. Телеканал "Беларусь 5" для своей аудитории подготовил насыщенную вечернюю программу. В 19:25 начало эфира поединка...
 
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