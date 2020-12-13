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Шведы выиграли мужскую эстафету на КМ по биатлону, белорусы – 11-е
13.12.2020 17:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Команда Швеции одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира, который принимает австрийский Хохфильцен, передает Sputnik.
Победу в эстафете одержали Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльсон.
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Сборную Беларуси на этапе представляли Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Антон Смольский.
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