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Шведы выиграли мужскую эстафету на КМ по биатлону, белорусы – 11-е

13.12.2020 17:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Команда Швеции одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира, который принимает австрийский Хохфильцен, передает Sputnik.

Победу в эстафете одержали Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльсон.

 
Теги: Минск
 
 
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Сборную Беларуси на этапе представляли Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Антон Смольский.
 
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